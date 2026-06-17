Польський ПЕН-клуб попередив про небезпеку націоналістичної кампанії проти українців

Правління Польського ПЕН-клубу виступило із заявою, в якій засудило посилення антиукраїнських настроїв у Польщі та закликало владу й громадянське суспільство активніше захищати українську громаду від дискримінації, наклепів і проявів ворожості. Текст документа оприлюднила організація PEN Ukraine.

У заяві йдеться про кампанію, під час якої окремі політичні сили поширюють твердження про нібито підпорядкованість уряду прем’єр-міністра Дональда Туска «українським інтересам». Одним із приводів для таких звинувачень стало походження заступника міністра національної оборони Анджея Шептицького, який народився в Польщі та походить із відомого роду Шептицьких.

Автори заяви наголошують, що в демократичній державі діяльність посадовців має оцінюватися за результатами їхньої роботи, а не за національністю чи походженням. На їхню думку, подібні підходи характерні для тоталітарних режимів.

У Польському ПЕН-клубі також розкритикували заклики до так званої «люстрації» за національною ознакою. Там нагадали, що подібна практика асоціюється з політичними кампаніями переслідування та дискримінації, зокрема з операцією «Вісла» та антисемітською кампанією 1968 року в комуністичній Польщі.

Окремо в заяві згадується хвиля критики на адресу Анджея Шептицького після його висловлювань про складну історію польсько-українських відносин. У ПЕН-клубі зазначили, що слова посадовця відповідали історичним фактам і не порушували законодавства, однак були використані для політичних атак.

Автори документа також звернули увагу на поширення неправдивої інформації щодо програми Європейського Союзу SAFE. Вони наголосили, що попри офіційні роз’яснення уряду деякі політики продовжують стверджувати, нібито кошти програми спрямовуватимуться до Збройних сил України.

ПЕН-клуб заявив про зростання випадків словесної та фізичної агресії щодо українців і поляків, які підтримують Україну. За словами авторів звернення, антиукраїнська кампанія ведеться як у соціальних мережах та медіа, так і в політичному просторі, включно з польським парламентом.

В організації вважають, що така риторика не лише порушує польське законодавство та погіршує якість суспільної дискусії, а й впливає на державну політику щодо українських біженців. Зокрема, йдеться про скорочення окремих форм підтримки та створення атмосфери небезпеки для українських дітей, які навчаються в польських школах.

Польський ПЕН-клуб нагадав, що після початку повномасштабної війни Росії проти України Польща стала одним із головних центрів прийому українських біженців і отримала міжнародне визнання за свою солідарність. У заяві підкреслюється, що така позиція відповідала політичній концепції Єжи Ґедройця та Юліуша Мєрошевського, згідно з якою без незалежної України неможлива й безпечна та вільна Польща.

На думку авторів документа, нині ці досягнення опинилися під загрозою через повернення до старих антиукраїнських стереотипів і націоналістичної риторики.

«Ми закликаємо польську владу та всіх людей доброї волі спільними зусиллями держави та громадянського суспільства ефективніше захищати українську громаду в Польщі від націоналістичної кампанії брехливих звинувачень, неприязні та упереджень», — йдеться у зверненні.

Заяву правління Польського ПЕН-клубу було ухвалено у Варшаві 15 червня 2026 року.