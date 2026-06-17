MEDICUS Jazz Band виступить на святкуванні четвертої річниці Львівського Фотомузею

У Львові 12 липня відбудеться благодійний джазовий вечір з нагоди четвертої річниці діяльності Львівського Фотомузею. Захід пройде у Львівському палаці мистецтв та матиме благодійну мету — збір коштів на підтримку Збройних сил України, повідомляє ForUA.

Святкова подія розпочнеться о 18:00 у приміщенні музею на вулиці Коперника, 17. Партнером заходу виступить львівський колектив MEDICUS Jazz Band, відомий виконанням класичних і сучасних джазових композицій.

Організатори зазначають, що за чотири роки роботи Львівський Фотомузей став важливим осередком збереження та популяризації фотографічної спадщини, а також майданчиком для реалізації культурних, мистецьких та міждисциплінарних проєктів. За цей час музей сформував широку мережу партнерів і неодноразово долучався до ініціатив, які поєднують мистецтво, історичну пам’ять та актуальні суспільні теми.

Цьогоріч святкування річниці вирішили поєднати з благодійною акцією на підтримку українських військових. Відвідувачі зможуть не лише привітати музей із днем народження, а й долучитися до збору коштів для ЗСУ та провести вечір у атмосфері львівського джазу.

Організаторами заходу є Львівський Фотомузей, Українське фотографічне товариство та Львівський палац мистецтв. Подія відбувається під патронатом Львівської обласної ради та Департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської обласної державної адміністрації.