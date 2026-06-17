США хочуть, щоб танкери платили за прохід Ормузькою протокою

Чиновники адміністрації Трампа обговорюють ідеї, як відновити рух нафтових танкерів через Ормузьку протоку.

Пропонується план, який передбачає надання військово-морського супроводу за плату – своєрідного "VIP-пропуску" для проходу через цей водний шлях, повідомляє Politico.

Президент США Дональд Трамп і керівниця апарату Білого дому С’юзі Вайлз закликали запропонувати ідеї, які переконали б судновласників піти на ризик і відновити транзит через протоку на тлі того, як США та Іран продовжують мирні переговори, повідомили двоє представників енергетичної галузі, знайомих із перебігом обговорень.

Дискусії наразі зосереджені на тому, як переконати страхові компанії знову надавати покриття для проходу через водний шлях, де Іран уже здійснював успішні атаки на судна.

"Президент і С’юзі прямо наказали їм щось придумати. За незначними винятками, практично кожен прохід порушує умови страхових полісів. Тож що можна зробити, аби прискорити повернення страхового покриття?", - сказало одне з джерел.

Жодна з обговорюваних ідей поки не була остаточно погоджена, кажуть джерела.

Ці дискусії відбуваються на тлі того, що трохи менше ніж 500 суден, зокрема 220 нафтових танкерів, залишаються пришвартованими в Перській затоці біля Ормузької протоки, за даними аналітичної компанії Kpler.

США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, який окреслює питання для переговорів у найближчі місяці, однак рух суден залишається значною мірою паралізованим, оскільки судновласники побоюються, що крихкий мир може зірватися.

Фото: exclusive.kz.