Трамп у захваті від вечері у Версалі

Президент США Дональд Трамп висловив задоволення через запрошення на вечерю у Версальському палаці.

"Французький президент, який, до речі, є дуже приємною людиною, запросив мене на вечерю до Версаля. Версаль – це не просто позолота. Це щось солідне", – зазначив Трамп.

Трамп визнав, що ця вечеря означатиме, що він покине Францію пізно вночі, повідомляє Le Figaro.

"Але у будь-якому випадку, я не дуже багато сплю", – сказав він.

Президент Франції Емманюель Макрон, коментуючи запрошення Трампа до Версалю, заявив, що це вечеря з нагоди 250-ї річниці незалежності США, адже Франція відіграла в цьому свою роль.

Він не приховував наміру забезпечити, щоб Трамп залишився до кінця саміту G7.

Фото: ToucanWings.