Країни G7 домовилися збільшити постачання Україні систем ППО та ракет

Лідери країн G7 домовилися збільшити постачання Україні систем протиповітряної оборони та ракет-перехоплювачів.

У заяві лідери "Сімки" підтвердили непохитну солідарність з українським народом на тлі систематичних російських ударів по критичній інфраструктурі та об'єктах культурної спадщини. Вони високо оцінили стійкість України та успіхи Сил оборони на полі бою протягом останніх місяців.

"З метою підтримки та прискорення цього нового імпульсу ми домовилися збільшити постачання засобів протиповітряної оборони, додаткових систем і ракет-перехоплювачів, а також засобів дальнього радіуса дії. Ми також готові розглянути можливість надання Україні відповідних ліцензій, щоб сприяти збільшенню обсягів військового виробництва в Україні", - йдеться у повідомленні.

Лідери погодилися надати підтримку для зміцнення енергетичної стійкості України перед наступною зимою. Також G7 зобов'язалася посилити тиск на російську воєнну економіку шляхом розширення санкцій проти нафтового та газового секторів РФ.

Фото: diplomatie.gouv.fr.