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Війна

Зеленський заявив про позитивний сигнал від Трампа щодо Patriot і виробництва зброї в Україні

Зеленський заявив про позитивний сигнал від Трампа щодо Patriot і виробництва зброї в Україні

Президент Володимир Зеленський повідомив, що президент США Дональд Трамп позитивно поставився до пропозиції надати Україні ліцензії на виробництво американського озброєння, зокрема систем Patriot та ракет до них.

Про це глава держави заявив під час онлайн-конференції агентства Reuters.

За словами Зеленського, нинішні виробничі можливості США не відповідають масштабам українських потреб у засобах протиповітряної оборони та ракетному озброєнні, тому Київ зацікавлений у локалізації виробництва американських систем.

«У США виробництво не настільки велике, як наші потреби. Нам потрібні ліцензії. У нас є різні можливості. Виробляти системи Patriot та ракети — складно, я знаю це, у мене було багато зустрічей і розмов з компаніями, я глибоко у цій темі. Але ми все одно хочемо збільшення виробництва, якщо вони згодні з цим. І якщо президент Трамп підтримає цю ідею. Зараз він був позитивним. А коли президент Трамп позитивний, я сподіваюся, що це означає "так"», — сказав Зеленський.

Водночас президент наголосив, що Україна та її партнери мають працювати над створенням європейської альтернативи системам протиракетної оборони для захисту від балістичних загроз.

«З європейського боку нам дуже потрібно, аби світ спробував виробити європейські антибалістичні системи, аби вони були сильні і, між нами, дешевшими. Інакше у нас, Європи та Близького Сходу не буде достатньо таких систем. Це важлива альтернатива, над якою ми працюватимемо», — зазначив глава держави.

Як повідомлялося, питання передачі Україні ліцензій на виробництво американського озброєння Зеленський порушив під час зустрічі з Дональдом Трампом на полях саміту G7.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ракетиДональд ТрампВолодимир ЗеленськийЗРК Patriotліцензії
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