На Закарпатті чоловік помер після перебування у ТЦК

Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом смерті 29-річного чоловіка після його перебування в одному з ТЦК Закарпаття.

Підставою для реєстрації кримінального провадження стала інформація, поширена в медіа та соціальних мережах, про можливе застосування до чоловіка насильства під час перебування у ТЦК, повідомляє ДБР.

Під час перебування у приміщенні центру чоловік неодноразово скаржився на погіршення самопочуття. Його двічі доставляли до медичного закладу.

Після першого обстеження лікарі надали необхідну допомогу та виписали пацієнта, після чого його повернули до ТЦК.

Наступного дня чоловіка повторно госпіталізували у критичному стані після раптової зупинки серця. Попри проведені реанімаційні заходи, через кілька днів він помер, не приходячи до тями.



За цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 5 ст. 426-1 КК України - перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.



Наразі тривають першочергові слідчі дії. Працівники ДБР встановлюють усі обставини події, перевіряють дії службових осіб ТЦК, а також своєчасність і повноту надання медичної допомоги.



Для встановлення остаточної причини смерті призначаються необхідні судові експертизи.

Фото: ДБР.