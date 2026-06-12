ЧС-2026: У Мексиці за кілька годин до старту Мундіалю розстріляли поліцейських

У Мексиці невідомі відкрили вогонь по поліцейському патрулю в штаті Мічоакан напередодні відкриття чемпіонату світу з футболу 2026 року. Загинули п’ятеро правоохоронців, ще п’ятеро зазнали поранень.

Напад стався у штаті Мічоакан, в окрузі Науатсен. Невідомі відкрили вогонь по поліцейському пікапу, який патрулював територію. Кулі прошили авто наскрізь, повідомляє cbsnews.

Поліція одразу стягнула всі доступні підрозділи у цьому районі та розпочала розшук злочинців. Незабаром поліцейські виявили два покинуті пікапа, які, ймовірно, належать злочинцям. У їхніх шибках кульові отвори — очевидно, поліціянтам ще вдалося відкрити вогонь у відповідь. Усередині автомобілів лежали зброя та боєприпаси.

У місцевій владі заявили, що інцидент стався в регіоні з високим рівнем активності злочинних угруповань, зокрема наркокартелю «Халіско нового покоління» CJNG.

Попри інцидент, гостям Мексики та футбольним уболівальникам, як заявляє мексиканський уряд, ніщо не загрожує. Країна задіяла понад сто тисяч солдатів, поліцейських та приватних охоронців, а також дрони, військові літаки та собак для забезпечення безпеки футбольних матчів.

Мексика проводить чемпіонат світу з футболу спільно зі США та Канадою.