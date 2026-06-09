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США оголосять про повну перемогу над Іраном у найближчі два тижні

США оголосять про повну перемогу над Іраном у найближчі два тижні

"Зараз ми ведемо переговори, і вони хочуть укласти дуже вигідну угоду. Вони готові віддати нам усе, вони готові відмовитися від ядерної зброї. Я думаю, що ми виграємо цю битву. Це буде повна перемога, це станеться дуже скоро, і ціни на нафту різко впадуть", - сказав президент США Дональд Трамп.

На запитання, чому Іран не погодився на угоду, якщо, як він неодноразово заявляв, вони так відчайдушно прагнуть її укласти, Трамп відповів: "Тому що вони сильні. Вони горді. Є речі, які вони ніколи не думали, що будуть робити, але їм доведеться це зробити. У них немає вибору. І це займе трохи часу", повідомляє CNN.

Фото: haberler.com.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

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