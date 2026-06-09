Рішення Росії розпочати вторгнення в Україну стало її стратегічним провалом, - США в ООН

"Вторгнення Росії в Україну стало стратегічним провалом. Її нафтопереробні заводи – у вогні. Москва не може досягти своїх цілей на полі бою. Ескалація не змінить цього й лише створюватиме ризик погіршення катастрофи. Ця війна має припинитися негайно. Годі вже", - сказав представник США при Економічній та соціальній раді ООН Дана Негреа.

Негреа закликав держави-члени ООН негайно припинити підтримку військових зусиль Росії, оскільки ця війна не має військового рішення, повідомляє "Укрінформ" .

"Йдеться і про Іран, який постачав дрони Росії для використання в Україні, а також про Кубу, що продовжує війну, дозволяючи тисячам найманців воювати на боці Росії", - сказав він.

Негреа висловив переконання, що ця війна може завершитися лише шляхом переговорів.

"США готові, як і раніше, – і ми неодноразово говорили про це обом сторонам, - сприяти тривалому припиненню війни", - сказав він.

Фото: Громадське ТБ.