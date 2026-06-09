Україна ризикує втратити €680 млн допомоги ЄС - причина

Україна може втратити частину фінансової допомоги від Європейського Союзу — близько 680 млн євро — через несвоєчасне виконання окремих антикорупційних зобов’язань, повідомляє «Суспільне» з посиланням на неназваного представника Європейської комісії.

За його словами, йдеться про два етапи реформ, пов’язані з четвертим і п’ятим траншами фінансової підтримки ЄС. Частину умов Україна не виконала у встановлені строки, через що відповідні виплати були тимчасово призупинені.

Водночас у Єврокомісії зазначають, що це не остаточна втрата коштів. Дедлайни для виконання вимог ще залишаються чинними: один із них спливає 30 червня, інший — 29 вересня поточного року.

У разі успішного виконання всіх умов Україна зможе отримати призупинене фінансування в повному обсязі.

Конкретні деталі невиконаних реформ офіційно не розголошуються, однак вони стосуються антикорупційної політики, яка є частиною ширшого пакета вимог у межах фінансової допомоги ЄС.

Питання реформ у сфері боротьби з корупцією залишається одним із ключових у відносинах України та Європейського Союзу, особливо на тлі переговорів про вступ і триваючої фінансової підтримки під час війни.

Як повідомляло раніше ForUa, кошти з європейського пакету підтримки в розмірі 90 млрд євро мають запрацювати для України вже цього літа.