Юлія Свириденко заявила, що математика не стане предметом на вибір у НМТ

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що математика не стане предметом на вибір у національному мультипредметному тесті (НМТ), оскільки “немає можливості це зробити”, повідомляють Інтерфакс-Україна, УНІАН.

– Немає можливості таке зробити. Я вважаю, що треба відверто розмовляти один з одним… Я не думаю, що у нас в наступному році, або через рік чи через інший період буде змінена структура, – сказала Свириденко на конференції «Освіта нової України 2.0» в понеділок, 8 червня.

За її словами, сама дискусія навколо математики в НМТ видається їй доволі дивною.

Прем’єрка наголосила, що відмова від обов’язкової математики може мати негативні наслідки як для абітурієнтів, так і для держави.

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– Оскільки вам її розбудовувати, вам робити найкращу Україну для проживання і ведення бізнесу. Для цього треба мати здібності, знання, навики і математика всі ці підвалини закладає, – заявила Свириденко.

ForUA нагадує, у 2026 році НМТ проходить за моделлю, яка застосовувалася торік: тестування відбувається в один день із можливістю складання під час додаткових сесій.

Список предметів НМТ залишається без змін. Вступники складають українську мову, математику, історію України, а також один предмет на вибір: іноземну мову, біологію, географію, фізику, хімію або українську літературу.

У соціальних мережах тривають обговорення щодо складності цьогорічних тестових завдань. Зокрема, учасники НМТ висловлюють думку, що завдання з математики стали складнішими порівняно з минулим роком.

На тлі цих дискусій голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина разом із 50 народними депутатами зареєструвала альтернативний до урядового законопроєкт №15254-1.

Документ передбачає скорочення кількості предметів НМТ у 2027 році та встановлення математики як вибіркового, а не обов’язкового предмета.

Міністр освіти Оксен Лісовий заявив, що Міністерство освіти не підтримує таку ініціативу.