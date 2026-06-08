Нетаньягу буде змушений погодитися на будь-яку угоду, - Трамп

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу буде змушений погодитися на будь-яку угоду, досягнуту між США та Іраном.

"У нього не буде вибору. Я вирішую всі питання. Я вирішую всі питання. Він не вирішує", – сказав президент США Дональд Трамп.

Трамп заявив, що удари Ірану по Ізраїлю не змінили його наміру досягти дипломатичного рішення з Тегераном, повідомляє Financial Times .

"Це ніяк не вплине на угоду. Вони були атаками, які взагалі не мали успіху", - сказав він.

Фото: whitehouse.gov.