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Нетаньягу буде змушений погодитися на будь-яку угоду, - Трамп

Нетаньягу буде змушений погодитися на будь-яку угоду, - Трамп

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу буде змушений погодитися на будь-яку угоду, досягнуту між США та Іраном.

"У нього не буде вибору. Я вирішую всі питання. Я вирішую всі питання. Він не вирішує", – сказав президент США Дональд Трамп.

Трамп заявив, що удари Ірану по Ізраїлю не змінили його наміру досягти дипломатичного рішення з Тегераном, повідомляє Financial Times .

"Це ніяк не вплине на угоду. Вони були атаками, які взагалі не мали успіху", - сказав він.

Фото: whitehouse.gov.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАвійнаІзраїльІранТрампНетаньягу
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