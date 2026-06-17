САП ініціювала цивільну конфіскацію майна віцепрем’єра Кулеби

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими активів віцепрем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби та їх стягнення в дохід держави.

Про це повідомила САП.

Йдеться про квартиру та паркомісце в Києві загальною вартістю майже 5 мільйонів гривень.

За даними прокуратури, у 2021 році, коли Кулеба обіймав посаду першого заступника голови Київської міської державної адміністрації, через свою рідну сестру були укладені попередні договори купівлі-продажу цієї нерухомости.

У САП стверджують, що у 2023 році, вже перебуваючи на посаді заступника керівника Офісу президента, посадовець забезпечив укладення основних договорів купівлі-продажу квартири та паркомісця, їх державну реєстрацію, а також оформлення договорів на обслуговування майна. Для цього, за версією прокуратури, був залучений його водій.

Антикорупційна прокуратура повідомила, що проаналізувала офіційні доходи та витрати Кулеби й членів його родини. За результатами перевірки правоохоронці дійшли висновку, що законних доходів для придбання зазначених активів сім’я не мала.

У зв’язку з цим САП просить Вищий антикорупційний суд визнати квартиру та паркомісце необґрунтованими активами та стягнути їх у власність держави.

Олексій Кулеба обіймає посаду віцепрем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад та територій з вересня 2024 року. До цього, у січні 2023 року, президент Володимир Зеленський призначив його заступником керівника Офісу президента.

Раніше Кулеба двічі очолював Київську обласну військову адміністрацію — на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році та з травня 2022-го до січня 2023 року. Також у 2021–2022 роках він працював першим заступником голови Київської міської державної адміністрації, а до того очолював Департамент міського благоустрою Київської міської ради.