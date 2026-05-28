Смертельна ДТП у Харкові за участю заступника мера

У Харкові сталася дорожньо-транспортна пригода за участю заступника Харківського міського голови, під час якої загинув мотоцикліст. Про це Харківська обласна прокуратура повідомляє у Телеграмі.

За попередніми даними слідства, 28 травня близько 16:00 на перехресті вулиці Клочківської та провулку Кравцова у Харкові водій автомобіля FORD F150 під час виконання маневру лівого повороту не надав перевагу в русі мотоциклу KAWASAKI NINJA ZX-6R, який рухався зустрічною смугою. У результаті сталося зіткнення.

Від отриманих травм водій мотоцикла помер у кареті екстреної медичної допомоги. Загиблому було 43 роки.

«За кермом автомобіля перебував заступник Харківського міського голови. Інформацію про це він також оприлюднив у своїй соціальній мережі», - повідомили в прокуратурі.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля був тверезий.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Тривають першочергові слідчі дії, вилучаються та аналізуються записи з камер відеоспостереження, встановлюються всі обставини та механізм дорожньо-транспортної події.

Після проведення необхідних слідчих дій вирішуватиметься питання щодо повідомлення водію автомобіля про підозру.