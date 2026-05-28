Уряд виділяє майже 11 мільярдів на закупівлю та виробництво озброєння для ЗСУ

"Додаткові 10,8 млрд. грн. уряд спрямовує на закупівлю та виробництво озброєння. Кошти вдалося акумулювати у спеціальному фонді державного бюджету та направити на потреби оборони", - повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.



9 мільярдів гривень підуть безпосередньо на закупівлю нового озброєння, ремонт і модернізацію техніки. Ще майже два мільярда - на розвиток українського ОПК: масштабування виробництва та швидке впровадження технологій безпосередньо з поля бою.



"Ці кошти накопичилися завдяки податку на доходи фізичних осіб, а також ліцензійним зборам від грального бізнесу та лотерей. Українські військові та зброярі разом здійснюють справжню технологічну революцію, яку визнають і союзники, і ворог. Уряд робить усе можливе, щоб підтримувати ці зміни та допомагати оперативно масштабувати нові технології", – заявила Свириденко.

