﻿
Війна

Уряд виділяє майже 11 мільярдів на закупівлю та виробництво озброєння для ЗСУ

Уряд виділяє майже 11 мільярдів на закупівлю та виробництво озброєння для ЗСУ

"Додаткові 10,8 млрд. грн. уряд спрямовує на закупівлю та виробництво озброєння. Кошти вдалося акумулювати у спеціальному фонді державного бюджету та направити на потреби оборони", - повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

9 мільярдів гривень підуть безпосередньо на закупівлю нового озброєння, ремонт і модернізацію техніки. Ще майже два мільярда - на розвиток українського ОПК: масштабування виробництва та швидке впровадження технологій безпосередньо з поля бою.

"Ці кошти накопичилися завдяки податку на доходи фізичних осіб, а також ліцензійним зборам від грального бізнесу та лотерей. Українські військові та зброярі разом здійснюють справжню технологічну революцію, яку визнають і союзники, і ворог. Уряд робить усе можливе, щоб підтримувати ці зміни та допомагати оперативно масштабувати нові технології", – заявила Свириденко.

Фото: lib.kherson.ua.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

зброяКабмінУкраїнавійнаСвириденко
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Смертельне ДТП у Борисполі: Jeep врізався в автобус, є загиблий і постраждалі
Надзвичайні події 27.05.2026 21:07:50
Смертельне ДТП у Борисполі: Jeep врізався в автобус, є загиблий і постраждалі
Читати
ГУР МО: Україна узгоджує новий етап обміну полоненими
Суспiльство 27.05.2026 20:38:18
ГУР МО: Україна узгоджує новий етап обміну полоненими
Читати
Зеленський провів нараду щодо ситуації на фронті
Війна 27.05.2026 20:09:36
Зеленський провів нараду щодо ситуації на фронті
Читати

Популярнi статтi