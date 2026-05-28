Суспiльство

Чоловік вбив та зґвалтував 11-річного хлопчика у Дніпрі

28 травня близько 10:00 у покинутій будівлі в Дніпрі виявлено тіло 11-річного хлопчика з ознаками насильницької смерті.

У дитини були зв’язані руки та наявні тілесні ушкодження, повідомляє Офіс генпрокурора.

Дитина вважалася безвісти зниклою з вечора 26 травня. 

У ході проведення слідчих та оперативних заходів встановлено та затримано 40-річного чоловіка.  

27 травня близько 12:30 він згвалтував малолітнього, а потім задушив його. 

Попередньо, затриманий був знайомим потерпілого. 

За процесуального керівництва Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра готується повідомлення про підозру за фактом умисного вбивства малолітньої дитини п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України. 

На місці працює керівництво Дніпропетровської обласної прокурори, Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра та ювенальні прокурори спільно з правоохоронцями. Встановлюються всі обставини злочину.

Фото: Нацполіція.

 Автор: Галина Роюк

