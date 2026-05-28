Франція рішуче підтримує розширення ЄС на Україну, Молдову та країни Західних Балкан

У МЗС Франція заявили, що розширення Євросоюзу на Україну, Молдову та шісті країн Західніх Балкан є стратегічною необхідністю. Метою цього процесу має залишатися їхнє повне членство, однак лише після виконання необхідних критеріїв.

Про це заявив речник Міністерства Європи та закордонних справ Франції Паскаль Конфарвьо в четвер, на брифінгу в Парижі, відповідаючи на запитання щодо можливих проміжних форматів для країн-кандидатів, передає Ukrinform.

«Франція рішуче підтримує розширення Європейського Союзу на шість країн Західних Балкан, Україну та Молдову, що становить стратегічну необхідність у нинішньому геополітичному контексті. Метою процесу є повне й цілковите членство країн-кандидатів, коли вони повністю виконають Копенгагенські критерії, за принципом індивідуальних заслуг кожної країни-кандидата та з урахуванням усіх правил і норм Європейського Союзу», - заявив речник.

Він уточнив, що Париж «дуже серйозно» ставиться до питання членства України в ЄС, а французький підхід базується на двох напрямах.

«Перший - це реформи Союзу, щоб він краще функціонував у просторі з більшою кількістю держав-членів. І другий - найкращий спосіб поєднати специфіку ситуації в Україні та повагу до принципу розширення з повагою до методології розширення, якої ми завжди дотримувалися досі», - зазначив він.

За словами Конфаврьо, Франція залишається готовою працювати над тим, щоб зробити процес вступу ефективнішим.

«Ми залишаємося готовими працювати прагматично й визначити достатньо реалістичні, операційні рішення, які заохочували б країни-кандидати якнайшвидше наближати своє законодавство до норм Європейського Союзу та готуватися до повноцінної інтеграції до ЄС», - додав він.

Як повідомляв ForUA, президент Фінляндії Александер Стубб переконаний, що наразі є вікно можливостей для розширення та посилення Європейського Союзу, яке може тривати приблизно п’ять років.