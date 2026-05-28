Межа виживання перевищена: вчені заявили про критичне перенаселення Землі

Група вчених оприлюднила дослідження, в якому стверджується, що людство вже перевищило межу стійкого існування на планеті Земля. За оцінками дослідників, Земля в довгостроковій перспективі здатна стабільно забезпечувати ресурсами приблизно 2,5 мільярда людей. Водночас нинішня чисельність населення суттєво перевищує цей рівень, що, на думку авторів, створює системне навантаження на екологічні ресурси планети.

У дослідженні зазначається, що людство ще з 1960-х років перейшло у фазу, коли темпи споживання ресурсів почали перевищувати здатність екосистем до відновлення. Переломним моментом називають 1962 рік, після якого почав формуватися глобальний дефіцит так званої біоємності — здатності природи відтворювати ресурси.

Моделювання показує, що за відсутності змін у способі використання ресурсів населення Землі може продовжити зростання до 11,7–12,4 мільярда людей у період між 2067 і 2076 роками. Водночас це зростання супроводжуватиметься дедалі більшим екологічним навантаженням.

Автори підкреслюють, що проблема пов’язана не лише з кількістю населення, а й із масштабами споживання ресурсів, включно із землею, водою, енергією та біорізноманіттям. У дослідженні наголошується, що без кардинальних змін у підходах до використання природних ресурсів забезпечити сталий розвиток буде неможливо.

Також вчені пов’язують зростання населення із посиленням кліматичних і екологічних ризиків, включно з температурними аномаліями та збільшенням викидів.

