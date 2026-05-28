Тирана викликала посла РФ через погрози Кремля атакувати дипустанови у Києві

МЗС Албанії викликало російського посла в Тирані через погрози Україні подальшими ударами, а також за залякування дипломатів. Про це написав очільник МЗС Албанії Феріт Ходжа у соцмережі Х.

Ходжа заявив, що Албанія вважає абсолютно неприйнятною заяву Росії, в якій дипломатичному персоналу та іноземним громадянам наказується покинути Київ напередодні запланованих ударів.

«Погрози на адресу посольств — це не дипломатія, а залякування. Це є черговим порушенням міжнародного права та Віденської конвенції про дипломатичні зносини. Албанія не відступить. Ми залишаємося в Києві. Ми твердо стоїмо на боці України. І ми не піддамося залякуванню», - заявив очільник МЗС.

Він наголосив, що єдиний шлях уперед – це припинити війну, яка ніколи не мала б розпочатися, та розпочати справжні, добросовісні мирні переговори. «Про це сьогодні чітко повідомили російському послу в Тирані», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, російське Міністерство закордонних справ поширило в понеділок, 25 травня, заяву пропагандистського змісту, у якій стверджувалося, що глава відомства Сергій Лавров за дорученням російського очільника Володимира Путіна нібито попередив держсекретаря США Марко Рубіо під час телефонної розмови про намір Москви продовжувати удари по Києву та «порадив» евакуювати дипломатичний персонал.

У відповідь на це Євросоюз викликав російського повіреного у справах після останніх погроз Москви, яка заявила, що західні дипломати в Києві можуть опинитися під загрозою через майбутні масовані удари по українській столиці.

МЗС України подякувало усім іноземним дипмісіям, які працюють в Україні під час війни, та заявило, що готове посприяти у додатковому посиленні безпеки для тих, хто звернеться з таким запитом.