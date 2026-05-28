Верховна Рада не підтримала законопроєкт про декриміналізацію порно

Верховна Рада України не підтримала законопроєкт про декриміналізацію порнографії. Для ухвалення документа не вистачило менш ніж 20 голосів.

Йдеться про законопроєкт №12191, який під час голосування набрав 207 голосів із необхідних 226. Проти виступили п’ятеро народних депутатів, ще двоє утрималися, а 60 парламентарів не голосували.

У пояснювальній записці до документа зазначалося, що в більшості країн світу виготовлення та розповсюдження порнографічного контенту серед повнолітніх осіб для особистих і некорисливих цілей не вважається суспільно небезпечним діянням.

Автори законопроєкту пропонували виключити кримінальну відповідальність за такі дії, а також відновити права людей, які були засуджені за відповідними статтями.

На думку ініціаторів, декриміналізація мала б сприяти захисту прав і свобод людини, забезпеченню права на невтручання в особисте життя та позитивно вплинути на євроінтеграційні процеси України.

Останніми роками в Україні неодноразово виникали скандали навколо застосування статті 301 Кримінального кодексу про виготовлення та розповсюдження порнографії. Зокрема, у 2024–2025 роках правоохоронці проводили масові обшуки у моделей платформи OnlyFans після отримання інформації про їхні доходи від податкових органів та Бюро економічної безпеки України.

Частина моделей заявляла про вилучення техніки та коштів, а також про тиск з боку правоохоронців і натяки на можливість “вирішити питання”.

Публічний резонанс викликала історія моделі Світлани Дворнікової, яка повідомила, що за п’ять років сплатила понад 40 млн грн податків, однак проти неї все одно відкрили кримінальне провадження за статтею 301 ККУ.

Критики чинного законодавства наголошують на суперечності, коли держава одночасно оподатковує доходи моделей OnlyFans і переслідує їх за створення контенту. Саме ці аргументи стали одними з ключових під час обговорення законопроєкту про декриміналізацію порнографії.