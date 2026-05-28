«Логістичний локдаун»: Нова програма ударів по тилу РФ

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про запуск програми "логістичний локдаун", яка має на меті системне ураження логістики російської армії та посилення ударів по її тилу.

Федоров пояснив, що головна мета - "ще більше посилити тиск на росіян у тилу та позбавити їх можливості вести активні штурмові дії", повідомляє DW.

Зростання втрат РФ і зміна ситуації на фронті

У дописі у соцмережах у середу, 27 травня, український міністр зазначив, що останнім часом Україна поступово перехоплює ініціативу на фронті. Водночас втрати російської армії зростають. За його даними, якщо в жовтні російські війська втрачали 67 військових на один квадратний кілометр просування, то у квітні цей показник зріс до 179. Загальні втрати РФ сягають понад 35 тисяч убитих або важко поранених щомісяця, стверджує Федоров.

Він також повідомив, що за останні місяці Україна вчетверо збільшила масштаб знищення логістичних об'єктів - складів, техніки, командних пунктів і маршрутів постачання. За його словами, спостерігається пряма залежність: що більше уражається логістика російської армії, то меншою є інтенсивність її штурмових дій на лінії бойового зіткнення.

Фінансування та нові закупівлі

У межах першого етапу програми міністерство оборони України разом із Генеральним штабом ЗСУ виділили 5 мільярдів гривень на закупівлю засобів middle strike. Кошти отримають підрозділи, які демонструють найкращі результати у знищенні цілей на оперативній глибині.

Паралельно, за словами міністра, запускається другий етап програми - централізовані тендери на закупівлю великої партії відповідних засобів. Він підкреслив, що такі конкурси мають забезпечити прозорість і ефективність витрачання коштів.

Федоров також звернув увагу на технологічний чинник, зазначивши, що після відключення Starlink для російської сторони це стало додатковою перевагою України.

Міністр наголосив, що завданням є максимальне масштабування таких ударів. "Ворог навіть на великій відстані від лінії бойових дій більше не почуватиметься в безпеці", - зазначив він, додавши, що результати програми можуть стати відчутними вже влітку.

