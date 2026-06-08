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Столиця

В Києві стався вибух у поштовому терміналі

В Києві стався вибух у поштовому терміналі

Контррозвідка та слідчі СБУ спільно із Нацполіцією по «гарячих слідах» затримали чоловіка, який 5 червня влаштував вибух на одному з терміналів «Нової пошти» в Оболонському районі.

Це призвело до загибелі одного з працівників відділення, ще двоє отримали тілесні ушкодження, повідомляє СБУ.

Подія сталася вранці під час розвантаження посилок, одна з яких здетонувала.  

Відправлення містило осколкові боєприпаси, пересилання яких заборонено, а відправником небезпечної бандеролі був 35-річний уродженець Донеччини, який наразі проживає у Запоріжжі.   

Нехтуючи правилами безпеки, він надіслав знайомому з Києва незаконно придбані засоби ураження.   

Оперативники СБУ спільно з працівниками Національної поліції затримали фігуранта за місцем проживання у Запорізькій області. Під час невідкладних обшуків правоохоронці виявили у мобільному телефоні затриманого дані про вміст посилки та її відправлення.  

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). 

Солом’янський районний суд м. Києва обрав фігуранту безальтернативну міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 

Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. 

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

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