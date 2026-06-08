В Києві стався вибух у поштовому терміналі

Контррозвідка та слідчі СБУ спільно із Нацполіцією по «гарячих слідах» затримали чоловіка, який 5 червня влаштував вибух на одному з терміналів «Нової пошти» в Оболонському районі.

Це призвело до загибелі одного з працівників відділення, ще двоє отримали тілесні ушкодження, повідомляє СБУ.

Подія сталася вранці під час розвантаження посилок, одна з яких здетонувала.



Відправлення містило осколкові боєприпаси, пересилання яких заборонено, а відправником небезпечної бандеролі був 35-річний уродженець Донеччини, який наразі проживає у Запоріжжі.



Нехтуючи правилами безпеки, він надіслав знайомому з Києва незаконно придбані засоби ураження.



Оперативники СБУ спільно з працівниками Національної поліції затримали фігуранта за місцем проживання у Запорізькій області. Під час невідкладних обшуків правоохоронці виявили у мобільному телефоні затриманого дані про вміст посилки та її відправлення.



Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).



Солом’янський районний суд м. Києва обрав фігуранту безальтернативну міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину.

Фото: СБУ.