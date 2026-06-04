Чиновник наніс збитків Києву на 600 мільйонів

Шевченківська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт щодо керівника Департаменту фінансів КМДА.

Його обвинувачують у службовій недбалості, через яку територіальна громада столиці, за даними слідства, зазнала понад 581 млн. грн. збитків, повідомляє Офіс генпрокурора.

Посадовець упродовж кількох років погоджував випуск облігацій місцевої позики. Так місто залучало кредити та сплачувало сотні мільйонів гривень відсотків за їх обслуговування.



Водночас доходи бюджету столиці перевищували видатки. Тобто місто мало власні гроші й, за версією слідства, не потребувало цих позик.



У результаті таких дій територіальній громаді міста Києва завдано збитків на загальну суму понад 581 млн гривень.



Посадовцю повідомили про підозру у січні 2026 року. Наразі справу передано до суду.



Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України - службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам.



Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі, позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років та штраф до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Фото: Офіс генпрокурора.