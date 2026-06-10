Сили безпілотних систем ЗСУ вже мають своє свято

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення нового військового свята — Дня Сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це йдеться на офіційній сторінці глави держави.

Згідно з документом, нову дату відзначатимуть щороку 11 червня. Рішення ухвалене з урахуванням ролі Сил безпілотних систем у захисті суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України, а також із метою формування нових військових традицій.

В указі зазначається, що День Сил безпілотних систем запроваджується як офіційна дата в календарі військових свят України.

Документ набирає чинності з моменту його опублікування.

Сили безпілотних систем відіграють дедалі важливішу роль у сучасній війні, зокрема у розвідці, коригуванні вогню та ураженні цілей противника за допомогою різних типів безпілотних апаратів.

Раніше ForUA повідомляв, що Верховна Рада України 10 червня ухвалила зміни до державного бюджету на 2026 рік, передбачивши додаткові 1,56 трильйона гривень на потреби сектору безпеки та оборони. За відповідний закон № 15224 проголосували 242 народні депутати. Кошти спрямують на посилення обороноздатності країни та протидію збройній агресії.