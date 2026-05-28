Гривня слабшає: долар уп’яте за місяць оновив максимум

Національний банк України встановив офіційні курси валют на четвер, 28 травня, зафіксувавши нове історичне значення для долара США. Американська валюта продовжує зростання та вп’яте за травень оновлює максимум.

Згідно з даними НБУ, 28 травня офіційний курс долара становитиме 44,3 грн. Це незначне, але символічне підвищення порівняно з попереднім днем, коли курс був на рівні 44,27 грн. Таким чином, гривня продовжує поступове послаблення відносно американської валюти.

Євро також демонструє зростання. Офіційний курс європейської валюти встановлено на рівні 51,54 грн, тоді як днем раніше він складав 51,51 грн.

У підсумку, обидві ключові валюти — долар і євро — оновили свої показники в бік підвищення, що відображає поточні коливання на валютному ринку.

Експерти зазвичай пояснюють такі зміни сукупністю факторів, серед яких попит на іноземну валюту, ситуація на міжнародних ринках, а також загальна макрофінансова стабільність країни. При цьому коливання залишаються відносно помірними, однак тенденція до поступового зростання курсу долара зберігається.

Як повідомляло раніше ForUa, Нацбанк України випустив пам'ятні монети на честь митців Розстріляного відродження.