У Києві втретє проведуть фестиваль «Протасів Яр» пам’яти Романа Ратушного

У Києві 3–5 липня втретє відбудеться фестиваль «Протасів Яр», присвячений пам’яті громадського активіста та розвідника 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Романа Ратушного.

Фестиваль пройде на галявині Протасового Яру. Цьогорічним гаслом заходу стали слова давньоримського філософа-стоїка Сенеки, творчістю якого захоплювався Ратушний: «Щоб слова не дзвеніли, а важили».

Організатори наголошують, що фестиваль покликаний стати простором пам’яти, взаємної відповідальности та любови до міста і країни. Його головна мета залишається незмінною – популяризація сучасного і традиційного мистецтва, української історії, правозахисних ініціатив та вшанування пам’яти Романа Ратушного, справа якого триває після його загибелі.

У програмі заходу заплановані дискусії та публічні розмови, музичні, театральні й поетичні перформанси, екскурсії, спеціальні події за участи дружніх українських фестивалів, а також окрема дитяча галявина.

Водночас організатори нагадують, що боротьба за збереження Протасового Яру триває. За їхніми словами, доля найбільшої частини урочища – близько 16 гектарів із 21 – залишається невизначеною через судові процеси. Вони попереджають про ризик відновлення забудови території, оскільки значну частину земель уже позбавили природоохоронного статусу, а ділянки можуть залишитися у приватній власності, а не перейти громаді.

Саме проти забудови Протасового Яру протягом багатьох років виступав Роман Ратушний разом із місцевими жителями, і, як зазначають організатори фестивалю, ця боротьба триває і після його загибелі.