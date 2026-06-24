У Брюсселі спробують переконати Угорщину не блокувати просування України до ЄС

У п'ятницю, 26 червня, робоча група Ради ЄС з питань розширення (COELA) повторно розгляне питання затвердження результатів скринінгу кластерів 2-6 у переговорах про вступ України до Євросоюзу, яке кілька днів тому загальмувала Угорщина.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на двох посадовців ЄС та двох дипломатів держав-членів Євросоюзу, обізнаних із перебігом переговорів.

За інформацією видання, якщо COELA схвалить результати скринінгу, Євросоюз зможе направити Україні офіційний лист із запрошенням подати переговорні позиції щодо кожного з п'яти кластерів, що стане наступним кроком на шляху до їхнього відкриття.

На засіданні 23 червня Угорщина відмовилася затвердити результати скринінгу, пояснивши це тим, що її експертам потрібен додатковий час для аналізу документів. Водночас співрозмовники "ЄвроПравди" наголошують, що наразі йдеться не про політичне блокування, а про так звані "технічні застереження".

Так само не були затверджені результати скринінгу для Молдови.

Якщо Будапешт до п'ятниці зніме свої застереження, кіпрське головування в Раді ЄС готове негайно передати питання на розгляд Комітету постійних представників ЄС (COREPER), засідання якого також відбудеться 26 червня.

Очікується, що COREPER без додаткових дискусій ухвалить рішення про надсилання Україні та Молдові листів із запрошенням подати переговорні позиції щодо кластерів 2-6. Після цього країни-члени ЄС розпочнуть підготовку власних переговорних позицій по кожному кластеру, а їхнє остаточне відкриття відбудеться на міжурядових конференціях.

Як повідомлялося раніше, 17 червня COELA розпочала офіційну підготовку до відкриття всіх невідкритих кластерів у переговорах про вступ України та Молдови до ЄС.

Президент України Володимир Зеленський раніше висловлював сподівання, що решту п'ять кластерів вдасться відкрити вже найближчими тижнями. Водночас джерела "Європейської правди" зазначають, що план Києва завершити відкриття всіх кластерів у липні 2026 року може не реалізуватися через складність процедур та брак часу для необхідних погоджень.