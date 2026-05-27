Меркель заявила, що війна РФ проти України може тривати ще десять років

Колишня канцлерка Німеччини Анґела Меркель заявила, що у найближчій перспективі не очікує завершення війни між Росією та Україною.

“Через десять років ця війна, сподіваюся, закінчиться. І тоді Україна стане незалежною, вільною, суверенною країною”, — сказала Меркель в етері подкасту WDR.

Раніше ексканцлерка неодноразово наголошувала, що Європа не може допустити перемоги Росії у війні проти України та підтримувала надання допомоги Києву.

Водночас вона закликала європейські країни активніше використовувати дипломатичні механізми для пошуку шляхів завершення війни.

“Дипломатія завжди була іншою стороною медалі, навіть під час Холодної війни”, — зазначала Меркель.

У своїх мемуарах колишня канцлерка також пояснювала, чому під час саміту НАТО у Бухаресті у 2008 році виступила проти надання Україні та Грузії Плану дій щодо членства. За її словами, це рішення ухвалювалося з міркувань безпеки самого Альянсу.

Пізніше Меркель назвала рішення Владіміра Путіна розпочати повномасштабну війну проти України “фатальною помилкою”.

Раніше у ЗМІ також повідомлялося, що в Європейському Союзі розглядають можливість залучення Ангели Меркель, колишнього прем’єра Італії Маріо Драґі та президента Фінляндії Александра Стубба до потенційних переговорів із Росією щодо завершення війни.