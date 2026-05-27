ГУР МО: Україна узгоджує новий етап обміну полоненими

Наразі триває робота щодо наступного етапу обміну полоненими у форматі 1000 на 1000. Про це заявив речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов під час пресконференції, повідомляють Громадське, Новини.Live.

За словами речника ГУР, у російському полоні перебувають різні категорії людей. Серед них – захисники, які у неволі із 2022 року, полонені жінки, важкохворі та важкопоранені бранці, представники різних напрямів і підрозділів.

Юсов стверджує, що розкриватимуть більше деталей, коли обміни вже будуть готовими.

Секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов зазначив, що найближчим часом можливий комбінований обмін, який передбачатиме окремі домовленості щодо певних категорій полонених.

– Процес йде. Він дуже жвавий. Ми зараз узгоджуємо питання другого етапу формату 1000 на 1000. Є інші формати у перемовній групі та Координаційному штабі. Ми за ними працюємо, – заявив Усов.

Російські погрози новими масованими ударами по Києву є елементом інформаційної кампанії та посиленням пропаганди, вважає представник ГУР Юсов.

Він наголосив, що заглядати в голову російському диктатору Володимиру Путіну немає сенсу, а ракетні атаки по Києву та інших містах України не припинялися з початку повномасштабного вторгнення.

ForUA нагадує, у п’ятницю, 15 травня, Україна повернула додому 205 людей з російського полону. Це стало першим етапом обміну полоненими у форматі 1000 на 1000.

Наступного дня, 16 травня, в Україну повернули тіла 528 загиблих, які, за інформацією російської сторони, можуть належати українським захисникам.