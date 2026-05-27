У Володимирі відбувся міжнародний фестиваль “Криміада”, присвячений Агатангелу Кримському

У Володимирі відбувся ІІІ міжнародний фестиваль “Криміада”, присвячений постаті Агатангела Кримського — сходознавця, мовознавця, письменника та одного зі співзасновників Української академії наук.

Захід традиційно об’єднав науковців, дипломатів, письменників, перекладачів, громадських діячів і всіх, хто працює над збереженням і популяризацією української культурної та інтелектуальної спадщини.

Цьогорічна програма була присвячена українській мові, культурі, історії та сучасним викликам для суспільства. Учасники фестивалю обговорювали значення спадщини Кримського в контексті сучасної гуманітарної політики України.

Засновник Фонду “Рідна країна” Микола Томенко провів відкриту панельну дискусію про світоглядні пріоритети гуманітарної політики сучасної України крізь призму постаті Кримського. Він наголосив на необхідності присвоєння Національної бібліотеки України імени Ярослава Мудрого імени видатного вченого.

Доцент Інституту журналістики КНУ ім. Т. Шевченка Віктор Набруско акцентував на важливості захисту національного інформаційного простору як складової державотворення.

Письменник Костянтин Коверзнєв під час свого виступу аналізував гомоеротичний роман Кримського "Андрій Лаговський" і реакцію на нього Лесі Українки, також він представив свій новий роман "Останнє Різдво перед кінцем світу".

Серед учасників фестивалю були науковці, перекладачі, видавці та громадські діячі, зокрема представники видавництв і культурних інституцій.

Організацією заходу займалося Волинське братство під керівництвом Сергія Шевчука.

Учасники наголосили на важливості осмислення спадщини Агатангела Кримського та її значенні для сучасної української ідентичности, а також на потребі посилення уваги до гуманітарної політики в умовах війни.