У Києві судитимуть громадянина РФ, який під дією амфетаміну збив на смерть 13-річну дівчину

У Києві судитимуть 23-річного громадянина РФ, якого обвинувачують у смертельній ДТП на Оболоні, внаслідок якої загинула 13-річна дівчина.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Аварія сталася ввечері у листопаді 2025 року. За даними слідства, водій автомобіля Tesla Model 3 їхав зі сторони вулиці Богатирської у напрямку проспекту Оболонського та на нерегульованому пішохідному переході не пропустив людей.

У цей момент дорогу переходили 13-річна дівчина та 15-річний хлопець. Унаслідок наїзду дівчина загинула на місці, хлопець не постраждав.

У прокуратурі зазначили, що автомобіль рухався зі швидкістю майже 150 км/год.

Також правоохоронці встановили, що в день аварії водій відмовився проходити тест на стан сп’яніння та медичний огляд. Уже наступного дня аналізи підтвердили вживання амфетаміну.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою без права внесення застави. Ювенальні прокурори Київської міської прокуратури вже скерували обвинувальний акт до суду.

Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.