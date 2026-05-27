На Житомирщині розікрали гроші на будівництві командного пункту ЗСУ

Військова контррозвідка СБУ та БЕБ викрили схему привласнення бюджетних коштів під час виконання оборонного замовлення на Житомирщині.

За результатами комплексних заходів затримано співвласницю приватної компанії, яка розкрадала гроші на будівництві військового об’єкта, повідомляє СБУ.

Під час зведення командного пункту ЗСУ на території однієї з військових частин було вкрадено щонайменше 2,7 мільйона гривень. 

Підприємство фігурантки отримало замовлення на виконання підряду з будівництва оборонної споруди. 

Відповідно до укладеної угоди співвласниця компанії, яка одночасно є інженером з технічного нагляду, мала проконтролювати якість будівельних робіт та їхнє завершення в обумовлені строки. 

Замість цього вона «заплющила очі» на зрив термінів виконання замовлення і підписала акт передачі незавершеного будівництва на баланс військової частини. 

Підрядники використовували неякісні будматеріали, що призвело до повної непридатності об’єкта до його оборонного призначення. 

Ініційована правоохоронцями інженерно-технічна судова експертиза підтвердила неналежний технічний стан військової споруди. 

Наразі фігурантці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість). 

Зловмисниці загрожує до 5 років ув’язнення. Триває розслідування для встановлення всіх осіб, причетних до оборудки.

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

