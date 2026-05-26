Радбез ООН 27 травня обговорить російський обстріл Києва

Рада Безпеки ООН збереться у четвер, 27 травня, для обговорення ескалації російських атак на цивільне населення України.

З відповідним запитом українська делегація звернулася до постійного представника Китаю Фу Цуна, чия країна головує в Радбезі у травні, передає Ukrinform.

Засідання розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (о 22:00 за Києвом).

Як повідомляли ЗМІ, майже 50 країн ООН виступили у вівторок, 26 травня, із заявою, у якій рішуче засудили обстріл Росією Києва та атаки на цивільне населення й інфраструктуру України.

ForUA нагадує, у ніч проти 24 травня російські війська масовано атакували Україну безпілотниками, ракетами повітряного, морського та наземного базування, застосували загалом 690 засобів повітряного нападу. Основним напрямком удару був Київ.

Крім того, Росія завдала удару ракетою типу «Орєшнік» по району Білої Церкви Київської області, пуск здійснено з полігону Капустин Яр.

Унаслідок російської атаки по Україні постраждали загалом близько сотні людей, четверо загинули.