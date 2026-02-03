Швейцарські фінансові центри знову підтвердили статус найдорожчих місць для проживання на планеті. Згідно з останніми даними аналітичної платформи Numbeo, перші шість сходинок світового рейтингу впевнено посідають міста Швейцарії, де захмарні ціни на послуги та нерухомість є невід’ємною частиною повсякденності.

ТОП-10 найдорожчих міст світу

Лідером списку залишається Цюріх. Висока вартість життя тут традиційно компенсується одними з найвищих зарплат у світі. Повний список десятки лідерів виглядає так:

Цюріх, Швейцарія Женева, Швейцарія Базель, Швейцарія Лозанна, Швейцарія Лугано, Швейцарія Берн, Швейцарія Нью-Йорк, США Рейк’явік, Ісландія Гонолулу, США Сан-Франциско, США

Основним чинником такої дорожнечі у Швейцарії є ринок нерухомості. Для порівняння: оренда однокімнатної квартири там стартує від 80 тис. грн на місяць. Проте середній дохід мешканців, що перевищує 300 тис. грн, дозволяє підтримувати високий рівень добробуту.

Де жити найдешевше?

На протилежному полюсі рейтингу опинилися переважно азійські міста. Абсолютний рекорд доступності встановило індійське місто Коїмбатур. Там оренда житла обійдеться приблизно у 7 тис. грн, а середній дохід становить близько 20 тис. грн.

У європейському регіоні найнижчі ціни зафіксовані у містах Балканського півострова та Східної Європи, зокрема в Косово, Молдові, Румунії та Болгарії.

Позиції українських міст

Україна залишається однією з найдоступніших країн Європи для проживання. Середня вартість оренди однокімнатної квартири в країні становить близько 10 тис. грн.

Рейтинг українських міст у глобальному списку:

Київ — 412 місце;

Одеса — 429 місце;

Львів — 430 місце;

Харків — посів останнє місце у європейському сегменті, ставши найдешевшим містом Європи за вартістю життя.

Така ситуація робить українські мегаполіси привабливими з точки зору витрат, хоча рівень доходів населення все ще суттєво поступається західноєвропейським стандартам.