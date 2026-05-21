Війна

Україні працює над створенням дешевих ракет для знищення російських дронів

"Зараз ми сфокусувалися на створенні дешевих ракет для збиття Shahed. Уже знайшли рішення, які близькі до готовності, та почали їх тестувати. Наше завдання – масштабувати виробництво в десятки разів і мати запас таких ракет на період осені-зими", – заявив міністр оборони України Михайло Федоров.

Міноборони хоче масштабувати та здешевлювати ракети-перехоплювачі, щоб підготуватися до появи реактивних "шахедів". Це допоможе додатково захистити критичну інфраструктуру, окрім застосування дронів-перехоплювачів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Для цього видаємо гранти, масштабуємо виробництво та перезапускаємо рекрутинг команд", – заявив Федоров.

 Автор: Галина Роюк

