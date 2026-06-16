ВАКС заочно заарештував Юру Єнакієвського у справі про земельні махінації під Києвом

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала попереднє рішення про відмову у взятті під варту колишнього народного депутата та обрала йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі підозрюваний перебуває за межами України.

Про це 16 червня повідомила пресслужба суду.

Колегія суддів розглянула апеляційні скарги сторони захисту та прокурора на ухвалу слідчого судді ВАКС від 19 березня, який раніше відмовив у застосуванні арешту.

За результатами розгляду апеляційний суд відхилив скарги захисників і задовольнив апеляцію прокурора, скасувавши попереднє рішення. Відтак фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У ВАКС зазначили, що колишнього депутата підозрюють в організації схеми з легалізації 18 гектарів державної землі в передмісті Києва, яку, за версією слідства, було реалізовано за попередньою змовою групою осіб.

Суд не називає імені підозрюваного. Водночас у Центрі протидії корупції повідомили, що йдеться про колишнього народного депутата від Партії регіонів Юрія Іванющенка, відомого як «Юра Єнакіївський».

За даними НАБУ, справа стосується ймовірної легалізації державних земель вартістю понад 160 млн грн. Раніше журналісти проєкту Радіо Свобода «Схеми» встановили, що Іванющенко отримав громадянство Росії ще у 2004 році в Ростові-на-Дону.

Юрій Іванющенко був одним із найближчих бізнес-партнерів президента Віктор Янукович та залишив Україну після Революції Гідності. У різні роки він фігурував у справах про привласнення майна, розтрату, незаконне збагачення та інші корупційні злочини. Після втечі його оголошували в розшук, однак згодом частину проваджень було закрито.

У 2017 році Європейський Союз скасував санкції щодо Іванющенка через відсутність на той момент активних кримінальних проваджень в Україні. Втім, уже у 2019 році Генеральна прокуратура відновила розслідування стосовно ексдепутата.

У травні 2022 року влада Швейцарії розпочала процедуру конфіскації активів Іванющенка на суму понад 100 млн швейцарських франків.