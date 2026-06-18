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Зеленський заявив про підтримку Трампом посилення тиску на РФ

Зеленський заявив про підтримку Трампом посилення тиску на РФ

Президент США Дональд Трамп підтримує нарощування санкційного та політичного тиску на Росію для завершення війни проти України.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час відкриття засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», передає «Інтерфакс-Україна».

За словами президента України, під час саміту G7 у Франції відбулися переговори з усіма ключовими партнерами, зокрема із президентом США Дональдом Трампом.

Зеленський зазначив, що американський лідер підтримує посилення міжнародного тиску на Москву як інструмент для завершення війни.

— Президент Сполучених Штатів дуже чіткий щодо нарощення тиску на Росію, щоб закінчити цю жахливу війну, яку Росія принесла проти України та всієї Європи. І це також спільна позиція усіх лідерів Сімки, — заявив президент.

Він наголосив, що Україна та партнери вже мають достатньо інструментів, щоб змусити Росію перейти до дипломатичного врегулювання.

— Ми вдячні за цю єдність. У нас є інструменти, і вони достатньо сильні, щоб поставити Росію на шлях, коли дипломатія стане єдиним вибором, – додав президент.

Також Зеленський заявив, що Україна продовжує відповідати на російські атаки, зокрема шляхом ударів по російській інфраструктурі.

— І сьогодні ви можете бачити одну з таких відповідей у Московському регіоні вранці. Тому наші далекобійні санкції б’ють по російських нафтових об’єктах, НПЗ дуже ефективно, — сказав він.

Президент додав, що Росія вже стикається із проблемами забезпечення паливом та скороченням бюджетних надходжень, однак Кремль продовжує війну.

За словами Зеленського, зараз Росія щомісяця втрачає щонайменше 30 тис. військових убитими та важко пораненими, а зі зміцненням українських оборонних можливостей ці втрати можуть зростати.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

війна в Україніагресія рфТрамп ДональдЗеленський Володимир
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