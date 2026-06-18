РФ у своїх офіційних звітах зафіксувала 744 тис. незаконно вивезених українських дітей, – Лубінець

Російська Федерація офіційно визнала, що незаконно вивезла 744 тис. українських дітей. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю «Армія FM».

Коментуючи питання про кількість українських дітей, яких Росія незаконно вивезла або всиновила, Лубінець заявив, що може назвати декілька цифр.

По-перше, 1,6 млн українських дітей проживали на території, що зараз контролюється російською окупаційною владою, зазначив омбудсмен.

По-друге, 744 тис. українських дітей Російська Федерація офіційно зафіксувала у своїх звітах, уточнив Лубінець.

За його словами, російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова, яка отримала ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду, офіційно зазначила саме таку кількість дітей, вивезених з окупованих територій України до РФ.

По-третє, 19 546 дітей вдалося знайти та верифікувати українській владі або розвідувальним органам, розповів омбудсмен. Частину цих дітей росіяни офіційно всиновили.

Серед них – Львова-Бєлова, яка всиновила українського хлопчика Філіпа з Маріуполя. Зараз він вважається громадянином Російської Федерації, уточнив Лубінець.

Крім нього, маленьку українську дівчинку Маргариту депортували, коли їй було 10 місяців. Її офіційно всиновив депутат російської Державної думи Сергій Міронов. Як стверджує Лубінець, їй змінили ім’я, по батькові, прізвище, дату та місце народження.

Зараз дівчинка записана як Марина Міронова, яка народилася в Московській області. Водночас у неї є рідні брат та сестра в Україні.

Як наголосив омбудсмен, українська сторона неодноразово пропонувала провести ДНК-тест для її повернення. Таких випадків дуже багато, стверджує Лубінець.

За його словами, у російському істеблішменті сформувався навіть певний тренд на усиновлення українських дітей.