Дипломатичний хаос: Вашингтон втрачає контроль над зовнішньою політикою

Американська адміністрація, за оцінками журналістського розслідування Reuters, нібито послаблює традиційні механізми зовнішньої політики США, що, за висновками авторів матеріалу, може підвищувати ризики глобальної нестабільності.

У великому розслідуванні йдеться про те, що в міру скорочення ролі професійних дипломатів і зменшення впливу класичних інституцій, союзники США дедалі частіше переорієнтовуються на неформальні канали комунікації з Вашингтоном. Замість посольств і стандартних дипломатичних процедур вони намагаються виходити на осіб із прямим доступом до політичного керівництва.

Серед таких неформальних контактів згадуються наближені до президента фігури, з якими, за даними матеріалу, іноземні уряди встановлюють регулярні зв’язки для просування своїх інтересів.

Низка країн, за твердженнями журналістів, почала будувати альтернативні дипломатичні канали. Зокрема, союзники США використовували як посередників не лише урядовців, а й бізнесменів та політичних союзників, які мають доступ до ключових рішень у Білому домі.

У матеріалі також згадується ситуація з Україною, де, за твердженням авторів розслідування, тимчасове призупинення військової допомоги та обміну розвідданими у 2025 році вплинуло на роботу американських дипломатичних структур і безпекову ситуацію навколо них. Згодом підтримку було відновлено, однак причини паузи, як стверджується, офіційно не пояснювалися.

Крім того, йдеться про скорочення та реорганізацію в системі національної безпеки США, що, за оцінками експертів у матеріалі, могло ускладнити координацію між відомствами та посольствами. У деякі періоди, як зазначається, міжвідомчі механізми працювали обмежено, а частина рішень ухвалювалася без традиційних консультацій.

Окремий блок розслідування присвячено зміні підходів до призначення дипломатів. За останні десятиліття частка кар’єрних дипломатів серед послів США суттєво зменшилася, поступаючись місцем політичним призначенцям, які часто мають інші професійні профілі.

У матеріалі також описуються окремі епізоди міжнародних переговорів, де, за твердженнями авторів, американська сторона стикалася з браком вузькопрофільної експертизи, що змушувало партнерів США допомагати з технічними поясненнями складних питань.

Загалом, у розслідуванні робиться висновок, що трансформація дипломатичної системи США може зменшувати її інституційну спроможність аналізувати міжнародні процеси та оперативно реагувати на них, що, на думку авторів, потенційно створює додаткові ризики для глобальної стабільності.

Як повідомляло раніше ForUa, Трамп написав «прощального» листа Венсу.