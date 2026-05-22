Частину доріг у Києві перекриють до кінця травня: де чекати на затори

У столиці тимчасово змінять організацію дорожнього руху через проведення ремонтних робіт. Про це повідомили у КМДА.

Так, із 12:00 22 травня до 19:00 25 травня часткові обмеження діятимуть на Північному мосту у напрямку станції метро «Почайна». На ділянці проводитимуть ремонт асфальтобетонного покриття. На час виконання робіт рух транспорту здійснюватиметься крайньою лівою та крайньою правою смугами. Водіїв просять бути уважними, дотримуватися тимчасових дорожніх знаків і за можливості обирати альтернативні маршрути.

Крім того, з 22 по 31 травня частково обмежать рух транспорту на Гостомельському шосе у Святошинському районі Києва. Там дорожники ремонтуватимуть покриття по черзі в обох напрямках, через що окремі ділянки дороги тимчасово перекриватимуть.

У міській адміністрації наголосили, що строки проведення ремонту можуть змінитися у разі несприятливих погодних умов, зокрема дощів.

