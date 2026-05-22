Київ змінить формат оповіщення про повітряну небезпеку

У столиці може з’явитися новий формат оповіщення про повітряну небезпеку — порайонна система тривог. Відповідну петицію №14239 зареєстровано 19 травня на сайті Київської міської ради.

Ініціатива передбачає відмову від єдиного сигналу тривоги для всього міста та запровадження локального оповіщення залежно від конкретного району. Автор петиції пропонує орієнтуватися на досвід Харкова, де така система вже частково працює.

За словами ініціатора, чинна модель змушує оголошувати тривогу одразу для всієї столиці, навіть якщо реальна загроза стосується лише окремих територій. Це, на його думку, призводить до частих переривань роботи та повсякденного життя містян.

У документі також наводяться дані про масштаб повітряних тривог у Києві: у 2025 році їх оголошували 509 разів, а загальна тривалість сягнула понад 734 годин — це більш як 30 діб у стані небезпеки. Автор петиції вважає, що така ситуація формує постійний психологічний тиск і «фоновий стрес» у населення.

Як приклад ефективнішого підходу згадується Харків, де, за даними міської влади, локальна система оповіщення дозволила зменшити кількість тривог для окремих районів.

Петиція наразі перебуває на розгляді та збирає підписи.

