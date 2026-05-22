Війна

Україна відвоювала значні території завдяки блокуванню Starlink

В результаті українського контрнаступу на початку цього року було відвойовано близько 400 квадратних кілометрів територій після того, як тисячі портативних інтернет-терміналів Starlink стали недоступними для росіян.

Ця контрнаступальна операція стала першим територіальним здобутком Києва з 2023 року і відбулася завдяки тому, що військові можливості Росії були тимчасово, але суттєво ослаблені після виведення терміналів з ладу, повідомляє Bloomberg.

Російські війська використовували термінали Starlink, створені та підтримувані компанією SpaceX Ілона Маска, для координації пересувань та ударів дронів.

Згідно з даними Розвідувального управління Міністерства оборони США (DIA) та Європейського командування ЗС США, російський військовий потенціал в Україні зазнав тимчасового, але значного ослаблення після того, як у лютому українські посадовці вжили заходів для виведення з ладу тисяч терміналів Starlink, які російські війська незаконно використовували для координації пересувань та ударів безпілотних літальних апаратів у районах, де зв'язок був ненадійним або легко піддавався перешкодам.

Російські війська в Україні зазнали подвійного удару по системах зв'язку після того, як Кремль вжив жорстких заходів щодо месенджера Telegram - це рішення викликало обурення у російських солдатів, які використовували цей месенджер для спілкування на полі бою.

Висновок Агентства оборонної розвідки (DIA) щодо Starlink підкреслює цінність цих терміналів у війні, що триває вже понад чотири роки. Станом на березень російські військові зберігали загальну перевагу над ЗСУ у більшості бойових функцій.

Фото: nfront.org.ua.

 Автор: Галина Роюк

