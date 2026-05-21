У МЗС Естонії російському дипломату вручили ноту через кампанію дезінформації проти країн Балтії

Міністерство закордонних справ Естонії у четвер, 21 травня, викликало тимчасового повіреного у справах РФ для вручення ноти щодо кампанії дезінформації, спрямованої проти Естонії та інших країн Балтії.

Про це йдеться у пресрелізі на сайті естонського зовнішньополітичного відомства.

У ноті відомство зазначило, що Естонія рішуче засуджує кампанію дезінформації з боку Росії проти Естонії та інших країни Балтії, що триває, та вимагає від російської влади негайно припинити поширення неправдивої інформації, публічних погроз та провокацій.

«Ми неодноразово наголошували, що Естонія не дозволяла використовувати свою територію чи повітряний простір для атак на цілі в Росії», – заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Він зауважив, що повідомлення, у яких стверджується протилежне, є ще одним прикладом російської пропаганди, «яка є неправдивою, і вони це знають».

«Загроза одному члену НАТО є загрозою для всього Альянсу. Ми також отримали чітке та єдине повідомлення з Брюсселя про те, що наші союзники підтримують нас», – додав Цахкна.

У пресрелізі зазначається, що Естонія та інші країни Балтії наголошують, що поява дронів у їхньому повітряному просторі є прямим наслідком незаконної агресивної війни Росії проти України, і що Україна має повне право захищатися та завдавати ударів по російських військових об’єктах, що забезпечують функціонування її військової машини.

Як повідомляв ForUA, лідери Європарламенту заявили, що звинувачення з боку РФ на адресу країн Балтії у нібито підготовці ворожих дій та дозволі використовувати повітряний простір для ударів по Росії є безпідставними провокаціями.