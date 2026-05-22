«Тарган» – це нова політична суперзірка в Індії

В індійській політиці з’явився новий незвичайний символ – тарган. Він активно набирає популярності серед молоді.

Як пише BBC, почалось усе з того, що минулого тижня головний суддя Індії Сурьї Канта порівняв безробітних молодих людей, які прагнуть журналістики та активізму, з тарганами та паразитами.

Пізніше він уточнив, що мав на увазі саме людей з “підробленими та фальшивими дипломами”, а не молодь Індії в цілому.

Але на той час коментарі вже широко поширилися в інтернеті, викликавши обурення, жарти – та гумористичну політичну ідею під назвою “Партія тарганів Джанта” (Партія тарганів-народів) або CJP.

Ця назва є пародією на партію Бхаратія Джаната (BJP) прем’єр-міністра Нарендри Моді, яка перебуває при владі з 2014 року.

CJP не є офіційною політичною партією, а онлайн-рухом, побудованим на політичній сатирі. Критерії членства в ній включають безробіття, лінь, хронічне перебування в інтернеті та “здатність професійно висловлюватися”.

Її створив Абхіджіт Діпке, стратег з політичних комунікацій та студент Бостонського університету. Він каже, що ідея виникла як жарт.

Джерело: Abhijeet Dipke/X

За кілька днів CJP зібрала десятки тисяч реєстрацій через форму Google, надихнула на хештег #MainBhiCockroach (“Я теж тарган”) та отримала підтримку від лідерів опозиції.

Дискусія також вийшла в офлайн, коли молоді волонтери з’являлися, одягнені як таргани, на акціях з прибирання та протестах.

Станом на 21 травня обліковий запис CJP в Instagram має понад 10 мільйонів підписників і перегнав офіційний обліковий запис BJP з близько 8,7 мільйонами підписників.

Однак, обліковий запис X партії CJP з понад 200 000 підписниками наразі не видно в Індії. Людям, які намагаються його переглянути, повідомляють, що його було приховано “у відповідь на юридичну вимогу”.

Населення Індії одне з наймолодших у світі – приблизно половина з 1,4 мільярда людей молодша за 30 років. Проте офіційна політична участь залишається обмеженою.

Тепер же поміж жартів про думскролінг, безробіття та загальне політичне вигорання, у CJP звучать і конкретні політичні заяви: підзвітність, реформа ЗМІ, прозорість виборів та розширення представництва жінок.

“Я думаю, що CJP – це лише початок. Молоді люди втомилися від нинішньої політичної системи, і більше молодіжних організацій виступлять“, – сказав її засновник Абхіджіт Діпке.