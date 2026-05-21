Федоров назвав стратегічну ціль України

Стратегічна ціль України - завдавати противнику щонайменше 200 втрат на кожен квадратний кілометр просування.

"Динаміка підтверджує, що Україні вдалося суттєво сповільнити просування ворога та поступово перехоплювати ініціативу. Водночас ми нарощуємо активні дії та звільняємо території", - сказав міністр оборони Михайло Федоров.



Україна наразі завдає противнику катастрофічних втрат: у квітні було вбито або важко поранено 35 203 російських військових, у березні - 35 351, у грудні - 34 544, повідомляє "Українська правда".



Усі ці цифри перевірено та підтверджено бойовими підрозділами.



В жовтні Росія втрачала 67 військових на 1 км.кв просування, то в січні - уже 165, у лютому - 244, у березні - 254, у квітні - 179.



Важливу роль відіграло відключення Starlink для росіян у лютому 2026 року.



Важливим фактором став розвиток напряму middle strike.

Фото: Генштаб ЗСУ.