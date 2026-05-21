﻿
Свiт

У ЄС стурбовані присутністю у багатьох країнах військових аташе Ірану

У ЄС стурбовані присутністю у багатьох країнах військових аташе Ірану

У засекреченому європейському документі йдеться про те, що частина іранських військових аташе у країнах Європи можуть бути чинними офіцерами КВІР під дипломатичним прикриттям, повідомляє Euractiv.

Висловлюються побоювання, що ці пов’язані з підсанкційною організацією особи таким чином мають переваги, які дає дипломатичний статус, і свободу пересування у ЄС. 

Серед таких згадують військового аташе Ірану у Польщі Мохаммада Нагхізадеха.

У документі вказують на те, що з початком війни США та Ізраїлю проти Ірану й ліквідації верховного лідера Алі Хаменеї КВІР лише набрав сили, а його командувач Ахмад Вахіді фактично став ключовою особою, що ухвалює рішення в країні, контролює силові структури і задає курс перемовинам зі США. 

У доповіді рекомендують накласти санкції та вислати з країн ЄС іранських військових аташе та дипломатів, які скоріш за все пов’язані з КВІР, аргументуючи, що це забезпечить ще більшу міжнародну ізоляцію Тегерану і обмежить спроможності цієї організації.

Фото: zerkalo.az.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ЄСІранКВІР
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Киянам пояснили причини підвищення тарифів на проїзд
Столиця 22.05.2026 15:51:50
Киянам пояснили причини підвищення тарифів на проїзд
Читати
Українські дрони завітали із «санкціями» на російський НПЗ
Війна 22.05.2026 15:14:54
Українські дрони завітали із «санкціями» на російський НПЗ
Читати
Головний фінансист бойової бригади програв у казино майже 10 мільйонів
Війна 22.05.2026 14:48:33
Головний фінансист бойової бригади програв у казино майже 10 мільйонів
Читати

Популярнi статтi