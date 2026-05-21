У ЄС стурбовані присутністю у багатьох країнах військових аташе Ірану

У засекреченому європейському документі йдеться про те, що частина іранських військових аташе у країнах Європи можуть бути чинними офіцерами КВІР під дипломатичним прикриттям, повідомляє Euractiv.



Висловлюються побоювання, що ці пов’язані з підсанкційною організацією особи таким чином мають переваги, які дає дипломатичний статус, і свободу пересування у ЄС.

Серед таких згадують військового аташе Ірану у Польщі Мохаммада Нагхізадеха.



У документі вказують на те, що з початком війни США та Ізраїлю проти Ірану й ліквідації верховного лідера Алі Хаменеї КВІР лише набрав сили, а його командувач Ахмад Вахіді фактично став ключовою особою, що ухвалює рішення в країні, контролює силові структури і задає курс перемовинам зі США.



У доповіді рекомендують накласти санкції та вислати з країн ЄС іранських військових аташе та дипломатів, які скоріш за все пов’язані з КВІР, аргументуючи, що це забезпечить ще більшу міжнародну ізоляцію Тегерану і обмежить спроможності цієї організації.

