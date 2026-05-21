Сифіліс і гонорея б’ють антирекорди в Європі - ECDC

Згідно з новими даними, кількість випадків захворюваності на інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), включаючи гонорею та сифіліс, досягла рекордних рівнів у Європі.

Нові дані Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC) показують, що у 2024 році кількість зареєстрованих випадків гонореї та сифілісу (включно з вродженим сифілісом), досягла найвищих рівнів за понад десятиліття.

Дані за 2024 рік показують, що кількість випадків гонореї досягла 106 331 – на 303% більше, ніж у 2015 році. Кількість випадків сифілісу за той самий період зросла більш ніж удвічі до 45 577 випадків. Хламідіоз залишається найчастіше зареєстрованою ІПСШ – 213 443 випадки. Зареєстровано 3490 випадків венеричної лімфогранульоми.

Якщо не лікувати ці інфекції, вони можуть спричинити важкі ускладнення, такі як хронічний біль та безпліддя, а у випадку сифілісу – проблеми із серцем або нервовою системою.

“Найбільше сумно, що між 2023 і 2024 роками ми спостерігаємо майже подвоєння випадків вродженого сифілісу, коли інфекції передаються безпосередньо новонародженим, що потенційно призводить до довічних ускладнень“, – каже Бруно Чіанчо з ECDC.

Тенденції передачі вірусу значно відрізняються між різними групами населення. Чоловіки, які мають секс з чоловіками, залишаються найбільш непропорційно ураженою групою, з найбільш різким довгостроковим зростанням захворюваності на гонорею та сифіліс.

Серед гетеросексуального населення зростає захворюваність на сифіліс, особливо серед жінок репродуктивного віку. Внаслідок цього кількість випадків вродженого сифілісу подвоїлась з 78 у 2023 році до 140 у 2024 році.