Кремль програє війну на трьох фронтах, - BILD

Німецьке видання BILD у своєму матеріалі описує війну Росії проти України як конфлікт на виснаження, у якому дедалі більше проявляються проблеми для Кремля. За даними журналістів, на п’ятому році повномасштабного вторгнення російська армія щомісяця зазнає значних втрат, а темпи наступальних дій сповільнюються.

У публікації зазначається, що щомісячні втрати Росії становлять 35 тисяч військових, включно з убитими та пораненими. Водночас загальні втрати від початку війни оцінюються у сотні тисяч загиблих і до мільйона поранених. Попри це, за даними аналітиків, Кремлю поки вдається компенсувати втрати за рахунок нових наборів, однак чисельне зростання армії фактично зупинилося.

Окремо наголошується, що вперше з 2023 року російські війська не демонструють стабільного просування і в окремих випадках навіть втрачають раніше захоплені позиції. За оцінками дослідників, з початку року темпи територіальних здобутків РФ залишаються мінімальними, тоді як Україна, навпаки, фіксує окремі успіхи з повернення територій.

Експерти, яких цитує видання, зазначають, що війна дедалі частіше переходить і на територію самої Росії — зокрема через атаки безпілотників на об’єкти інфраструктури в глибокому тилу. Це, за їхніми словами, має значний психологічний ефект і впливає на внутрішню стабільність.

Водночас аналітики застерігають від передчасних висновків щодо можливого «перелому» у війні, наголошуючи, що конфлікт і надалі має характер поступового виснаження сторін. Для Кремля, як зазначається, ключовою метою залишається не мир у класичному розумінні, а збереження та розширення контролю.

Як повідомляло раніше ForUa, Кремль перетворює Білорусь на ядерний плацдарм біля кордонів НАТО.