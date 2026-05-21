Прокурорка заявила в суді, що на резиденцію в «Династії» витрачали гроші Єрмака

На резиденцію №2 в кооперативі "Династія" витрачалися гроші ексголови Офісу президента України Андрія Єрмака, зазначає представник обвинувачення в суді.

Виступаючи в четвер на засіданні Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду із запереченнями на апеляційну скаргу захисту щодо обрання Єрмаку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Валентина Гребенюк сказала: "Чиї гроші витрачалися на резиденцію№2 у котеджному містечку "Династія"? Гроші Єрмака Андрія Борисовича. Це підтверджується матеріалами… це огляд мобільного телефону Чернишової Світлани, її чат з чоловіком, який є іншим підозрюваним в кримінальному провадженні".

Також вона додала, що є низка даних, які є доказами того, що R2 – це сам Єрмак, а на цю резиденцію, згідно з матеріалами справи, було витрачено $1 млн 900 тис.

Як повідомляв ForUA, НАБУ та САП заявили про викриття організованої групи, яку підозрюють у легалізації 460 мільйонів гривень під час реалізації елітного будівельного проєкту під Києвом. Колишньому голові ОП повідомили про підозру за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України — легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.

Сам Єрмак після вручення підозри заявив журналістам, що не коментуватиме ситуацію, доки тривають слідчі дії. Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин зазначив, що «процесуальні дії ще відбуваються», тому давати оцінки поки зарано.

За даними слідства, справа стосується ймовірного відмивання коштів і незаконного будівництва елітного котеджного містечка «Династія» у Козині на Київщині. У матеріалах НАБУ йдеться, що проєкт міг контролювати тодішній міністр та віцепрем’єр Олексій Чернишов, який фігурує під позначенням «Че Гевара». Фінансування, за версією слідства, здійснювалося переважно за рахунок готівки невідомого походження.

У матеріалах провадження Андрій Єрмак проходить під позначенням «R2». Слідство вважає, що його залучили до проєкту у 2020 році, а один із запланованих будинків нібито призначався саме для нього.